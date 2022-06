Habecks Wind-an-Land-Gesetz ist überfällig : Letzter Ausweg Windkraft

Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne). Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Noch in diesem Jahrzehnt will die Bundesregierung die installierte Leistung der Windkraft an Land verdoppeln. Dafür sind deutlich mehr Flächen für neue Anlagen und deutlich beschleunigte Genehmigungsverfahren nötig. Warum das neue Wind-an-Land-Gesetz von Klimaminister Robert Habeck überfällig ist.