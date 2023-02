Neues Gutachten des wissenschaftlichen Beirats Ökonomen sehen Habeck bei Klimastrategie auf dem falschen Weg

Die Verträge hätten aber insgesamt zu viele Nachteile, kritisierten die Ökonomen. „Klimaschutzverträge sind ein tiefer Eingriff des Staates in den Markt und mit einer Reihe von Problemen verbunden“, heißt es in dem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministers. Die Verträge seien sehr teuer, weil der Staat immer einen erheblichen Informationsnachteil gegenüber der Industrie habe, den diese in den Vertragsverhandlungen ausspielen könne. „Sie bedeuten einen tiefgreifenden Eingriff des Staates in die Produktionsentscheidungen der Unternehmen. Weil der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, kann das mit erheblichen Effizienzverlusten und Finanzierungsrisiken verbunden sein.“ Niemand wisse heute, wann die Kosten künftig sinken würden.