Shitstorm gegen Parteichef : Grüne löschen Video von Robert Habeck wegen Thüringen-Aussage

Berlin Robert Habeck sorgt für eine Kontroverse. Der Parteichef der Grünen hat in einem Video gesagt, Thüringen solle ein freies und demokratisches Land werden. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat sich mit einem Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen Spott, Kritik und einen Shitstorm zugezogen. In einem am Sonntag von den Thüringer Grünen veröffentlichten Internetvideo sagte er: „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Habeck auf Twitter vergaloppiert. Vor der Landtagswahl im Oktober in Bayern hatte er gefordert, die CSU-Alleinherrschaft zu beenden, damit man sagen könne: „Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern“. Nach Kritik daran hatte er eingeräumt, „lasch formuliert“ zu haben: „Die Kritik daran nehm ich an. Das war im Wahlkampffieber einer zu viel. Sorry dafür!“

Am Montag war Habeck die Aussage äußerst unangenehm. "Ich bin von mir selber entsetzt", sagte er am Montag im Radiosender Bayern 2. "Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie mir so etwas passieren kann." Er könne nicht abstreiten, "dass das super bescheuert war, was ich da gesagt habe." Habeck sagte, er sei offenbar "anfällig" dafür, in einem Medium, "dass so aggressiv kommuniziert wie Twitter", ebenfalls so zu reden. Auf seinem Twitter-Account kündigte er am Montag an, diesen zu löschen.