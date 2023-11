Klartext-Video des Vizekanzlers Die sieben bemerkenswerten Botschaften von Robert Habeck

Der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es darüber hinaus einen seit Langem in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagt Habeck danach. Die Relativierung des Nazi-Regimes als ein „Fliegenschiss der Geschichte“ (durch den früheren AfD-Chef Alexander Gauland, Anm. d. Red.) sei ein Schlag ins Gesicht der Holocaust-Opfer. Der Zweite Weltkrieg sei ein Vernichtungskrieg gegen Juden gewesen, so Habeck. „Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten“, mahnt Habeck. Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Die Hamas im Gaza-Streifen wolle Israel auslöschen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. „Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden“, sagt Habeck. Er macht klar, dass Antisemitismus weder von Rechts noch von Links zu dulden ist. Mit den jungen Aktivisten meint Habeck die Bewegung „Fridays for Future“, von deren internationalem Account antisemitische Botschaften verschickt wurden. Luisa Neubauer, die an der Spitze des deutschen Ablegers steht, hatte sich davon und von der schwedischen Klimaaktivistin und FFF-Gründerin Greta Thunberg distanziert. Habeck gelingt auch in eindringlicher Weise ein Schlenker zum Ukraine-Krieg, als er sagt: „Und weil unter den Rechtsextremen so manche Putin-Freunde sind: Putin lässt sich mit Vertretern der Hamas und der iranischen Regierung fotografieren und bedauert die zivilen Opfer im Gaza-Streifen, während er zivile Opfer in der Ukraine schafft. Seine Freunde in Deutschland, sie sind gewiss keine Freunde der Jüdinnen und Juden.“