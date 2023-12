Ringen um Haushalt und Investitionen Habeck bringt Sondervermögen für Zukunft des Landes ins Spiel

Demnach soll das vorgeschlagene Sondervermögen Investitionen in die Infrastruktur umfassen sowie steuerliche Erleichterungen für private Investitionen bringen. Konkret soll Habeck nach Aussagen von Teilnehmern der Runde Investitionen in die Bahn, marode Brücken, Bildung, Forschung und Entwicklung genannt haben. Dies sei verknüpft gewesen mit Überlegungen des Vizekanzlers, wie man private Investitionen in Zukunft besser hebeln könnte, etwa durch die Senkung von Unternehmenssteuern oder sogenannte Tax Credits – also Steuergutschriften, die ebenso Anreize für private Investitionen setzen sollen.