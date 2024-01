Blockade in Schleswig-Holstein Habeck bereitet Stimmung Sorgen – Bauernverband kritisiert Aktion

Vize-Kanzler Robert Habeck warnt nach scharfen Protesten gegen ihn vor einer aufgeheizten politischen Stimmung in Deutschland. „Ich bedauere, dass keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag laut einer Mitteilung. Aufgebrachte Landwirte hatten den Bundeswirtschaftsminister am Donnerstagabend am Verlassen einer Fähre gehindert, als er vom Urlaub auf Hallig Hooge zurückkehren wollte. Die Fähre legte mit den Passagieren zunächst wieder ab. Später konnte Habeck das Festland erreichen und befindet sich nun nach Angaben eines Sprechers des Bundeswirtschaftsministeriums in seinem Haus in Schleswig-Holstein.