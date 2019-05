Robert Habeck beim Ständehaus-Treff : „Wir wollen die Menschen nicht umerziehen“

Düsseldorf Der Grünen-Chef Robert Habeck war zu Gast beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf. Vor 500 Gästen stellte er sich gut eine Stunde lang den Fragen von RP-Chefredakteur Michael Bröcker. Ein Gespräch über Klimaschutz, Mieten, die K-Frage und Prügeleien in der Kindheit.

Ob die gegenwärtig breit diskutierte CO 2 -Steuer für die Grünen eine künftige Koalitionsbedingung sein werde? Habeck schrammte haarscharf am klaren „Ja“ vorbei. Stattdessen sagte er: „Die CO 2 -Steuer ist das mindeste Instrument in einer Marktwirtschaft, das ökologisches Verhalten anregt.“ Sein Ziel: Eine neue Steuer auf CO 2 -Emissionen, deren Gesamterlös „eins zu eins in gleichen Teilen an alle Bürger zurückgezahlt wird“. Wenn eine vierköpfige Familie auf diesem Weg zur Weihnachtszeit einen 800-Euro-Scheck bekäme, könne sie bei einem sparsamen Umgang mit der eigenen Heizung am Ende sogar Geld übrig behalten.