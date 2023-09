Wenn hohe Temperaturen zur Gefahr werden Mehr als 3000 Hitzetote im Sommer

Andere Forschungsarbeiten verorten dieses sogenannte thermische Optimum hingegen an anderer Stelle, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion betonte. So war das Ergebnis einer in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie, dass in Deutschland im vergangenen Jahr etwa 8000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben sind. Auf diese Zahl bezog sich Karl Lauterbach auch im Juli, als er erklärte, die Zahl der Hitzetoten halbieren zu wollen – also unter 4000 zu halten. Das RKI schätzte für 2022 hingegen rund 4500 hitzeassoziierte Sterbefälle.