Steigende Zahlen in Deutschland Corona-Meldezahlen haben sich in vier Wochen verdoppelt

Der Anstieg der wöchentlich erfassten Corona-Infektionen in Deutschland hat sich weiter fortgesetzt. In der Woche bis zum 20. August wurden knapp 4000 Nachweise bundesweit gemeldet, wie aus dem Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) von Mittwochabend hervorgeht. Das ist ein mehr als doppelt so hohes Niveau wie rund einen Monat zuvor. Die Fallzahlen steigen laut Bericht nun seit etwa sechs Wochen an. „Insgesamt sind die Covid--19-Inzidenzwerte aber weiterhin sehr niedrig“, heißt es im Bericht.