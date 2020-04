Bundestag : Ringen um eine „Notlösung“ fürs Wahlrecht

Berlin Die Chancen auf ein umfassendes neues Wahlrecht sind gesunken. Nun ringen die Fraktionschefs um eine „Notlösung“ nur für die nächste Bundestagswahl.

Weihnachten hatte sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus das Zielt gesetzt, noch vor Ostern das neue Wahlrecht in trockenen Tüchern zu haben, um eine weitere Aufblähung des Bundestages zu verhindern. Nun ist Ostern vorbei, und eigentlich auch schon die Zeit abgelaufen, um eine grundlegende Reform so rechtzeitig hinzubekommen, dass die langen Vorlaufzeiten vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 eingehalten werden können. Deshalb appelliert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), wenigstens eine „Notlösung“ hinzubekommen. Doch die Gefahr ist groß, dass der Bundestag, der jetzt schon mit 709 statt 598 Abgeordneten an der Grenze seiner Arbeitsfähigkeit steht, auf 850 und mehr Mandate anwächst.