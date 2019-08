Neue Riesen-Panne bei Bundeswehr : Startverbot für alle „Tiger“-Hubschrauber

Berlin Erneut gibt es schwere Betriebseinschränkungen bei der Bundeswehr. Diesmal sind die Hubschrauber des Typs "Tiger" betroffen. Ein Bolzen in der Rotorsteuerung macht Sorgen.

Von der durch den General Flugbetrieb Heer angeordneten Flugpause betroffen sind demnach die Kampfhubschrauber "Tiger" im Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar und im Deutsch-Französischen Heeresfliegerausbildungszentrum in Le Luc in Frankreich. "Sicherheit hat für die Bundeswehr oberste Priorität", hieß es in der Erklärung.