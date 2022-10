Richtlinienkompetenz des Kanzlers : Scholz setzte Instrument im AKW-Streit per Brief um

Scholz setzte Instrument im AKW-Streit per Brief um

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz verfügt dank seines Amtes über die sogenannte Richtlinienkompetenz. Dieses Instrument kann auf verschiedene Weise durchgesetzt werden. Scholz nutzte dafür einen Brief. Seine Vorgänger machten in ganz unterschiedlichem Maße von dem Instrument Gebrauch.

Eigentlich wollte er seine Richtlinienkompetenz nicht in der Form durchsetzen, „dass ich jemandem einen Brief schreibe: Bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende“. So jedenfalls hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf seiner Sommer-Pressekonferenz vor gut zwei Monaten noch gesagt. Aber im koalitionsinternen Streit über verlängerte Atomlaufzeiten ging nun doch ein Schreiben an die zuständigen Ministerien: Drei deutsche Atomkraftwerke sollen bis maximal Mitte April 2023 weiterlaufen können.