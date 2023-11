Richterbund fordert Reparaturgesetz Zu viele zu Unrecht wegen Kinderpornografie vor Gericht

Die Strafverschärfung war seinerzeit bereits gegen den Rat vieler Experten durchgesetzt worden. Deren Bedenken haben sich laut Richterbund mittlerweile bestätigt. „Inzwischen häufen sich die Hilferufe zum Beispiel von Lehrern und Eltern, die in Klassenchats auf Fälle von Kinderpornografie aufmerksam geworden sind und die Dateien in bester Absicht gesichert oder an die Schulleitung weitergeleitet haben“, so Bundesgeschäftsführer Rebehn. Ihnen drohe wegen des drastisch verschärften Strafrechts jetzt eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr wegen Besitzes oder Verbreitens von Kinderpornografie. Schriftliche Strafbefehle oder Einstellungen von Verfahren seien gegen Auflagen nach geltendem Recht nicht mehr möglich. „Die vermeintlich gute Tat des Aufklärens wird so zum Bumerang“, beklagt der Experte.