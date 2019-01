Interview mit US-Botschafter Grenell: „Ich vertrete die Interessen meines Heimatlandes“

Düsseldorf Die Kritik an seinen Äußerungen über mögliche US-Sanktionen gegen deutsche Firmen stört US-Botschafter Richard Grenell nicht. Im Interview mit unserer Redaktion verteidigt er seine scharfe Kritik an dem russisch-europäischen Gasprojekt und fordert die Kanzlerin zum Umdenken auf.

Grenell Wenn es um die Pipeline eines verlässlichen, marktbasierten Energielieferanten ginge, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Das Problem mit Nord Stream 2 ist, dass es sich nicht um ein Wirtschaftsprojekt handelt. Es wurde nur aus einem Grund entwickelt: Um für den Transport von russischem Gas auf dem Weg nach Europa eine alternative Route zu schaffen, die nicht durch die Ukraine führt. Die Frage lautet also, ob die europäischen Regierungen abhängiger von einem Land werden wollen, das chemische Waffen einsetzt, um einen politischen Gegner in Europa zu töten. Will Europa abhängiger von einem Land werden, das in einen souveränen Staat einmarschiert ist und ein Gebiet illegal annektiert hat?