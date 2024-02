Grünen-Chefin Störer beschimpfen Ricarda Lang nach politischem Aschermittwoch

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, besucht zum Politischen Aschermittwoch eine Grünen-Veranstaltung in Schorndorf und hält eine Rede. Zuvor war am Vormittag eine Grünen-Veranstaltung in Biberach nach Protesten abgesagt worden. (Symbolbild)

Foto: dpa/Christoph Schmidt