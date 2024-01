Grünen-Vorsitzende Lang wirbt für parteiübergreifendes Bündnis für Landwirtschaft

„Das ist eine interessante Initiative von Hendrik Wüst und ich begrüße es, dass sich Teile der Union konstruktiv an dieser Debatte beteiligen. Uns verbindet, dass wir auch in Zukunft wollen, dass in Deutschland gute Lebensmittel produziert werden. Die Sorgen der Bauern nehmen wir ernst“, sagte Lang unserer Redaktion. „In den letzten zwei Jahrzehnten mussten viele Höfe aufgeben – das war auch Folge der Politik der Großen Koalition und der Landwirtschaftsminister von CDU und CSU, die wichtige Weichenstellungen verpasst haben. Daher braucht es Austausch und Verständigung zwischen Bundes- und Landesebene und über Parteigrenzen hinweg, damit wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens und gute Lösungen im Sinne der Betriebe und der Verbraucherinnen und Verbraucher finden", betonte die Grünen-Vorsitzende.