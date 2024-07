Medienbericht aus den USA Geplantes russisches Attentat auf Rheinmetall-Chef vereitelt

Rheinmetall werde in den kommenden Wochen ein Werk für gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine eröffnen - „ein Vorhaben, das Russland laut einer mit den Geheimdienstinformationen vertrauten Quelle zutiefst beunruhigt“, heißt es bei CNN weiter. Zu Beginn des Jahres hatte Russland in der Ukraine zunächst militärische Erfolge, dann gaben die USA weitere Milliarden-Unterstützung frei.