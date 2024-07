Designierter Regierungschef von Rheinland-Pfalz Schweitzer will ein „zuhörender Ministerpräsident“ sein

Alexander Schweitzer will als Nachfolger von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz ein „zuhörender und lernender Ministerpräsident“ sein. „Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, dass sie eine Rolle spielen“, sagte der 50-jährige Pfälzer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Daher wolle er schon in diesem Sommer bei der Meinungsbildung sowohl auf Tiktok im Internet als auch an den Theken des Landes mit dabei sein. Damit knüpft der 2,06 Meter große Sozialpolitiker an das Motto seiner Vorgänger Dreyer und Kurt Beck (beide SPD) an: „Nah bei de` Leut`“.