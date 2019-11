Landtag in Rheinland-Pfalz : AfD-Politiker Paul als Ausschuss-Vorsitzender abgewählt

Mainz Hinweise auf rechtsextremes Gedankengut? Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul ist als Vorsitzender des Medienausschusses des rheinland-pfälzischen Landtages abgewählt worden. Für seine Abwahl stimmten Ausschussvertreter von SPD, CDU, FDP und Grünen.

Paul, der auch stellvertretender Fraktionschef der AfD in Rheinland-Pfalz ist, war nicht zu der Sondersitzung des Gremiums am Dienstag in Mainz erschienen. Er zählt zu den prominentesten AfD-Vertretern im Land, er kandidiert am kommenden Samstag für das Amt des Landesvorsitzenden seiner Partei.