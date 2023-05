Rheinische Lösung Zauberei auf den Grund gehen

Die Düsseldorfer Mundartlegende Heinrich Spohr hat viele dieser Sprüche aufgeschrieben. Aber alles glaubt der Rheinländer nicht: Dat kannste anger Lütt vertälle. Niemand lässt sich gern verdommdeuvele (für dumm verkaufen). Das will auch ich nicht versuchen, obwohl ich als kleiner Horst mancher Faszination erlegen war. Das fing schon im Kindergarten an, wo die frommen Schwestern einen Zauberer eingeladen hatten, uns Kinder zu begeistern. Unser Magier arbeitete mit Kochtöpfen. Aus diesen flatterten nach entsprechender Zauberformel weiße Tauben. Das wollte ich nachmachen und ließ mir von der lieben Ordensschwester den Spruch aufschreiben. Zu Hause musste Oma den Zauberspruch vorlesen, ich wiederholte ihn, aber nichts passierte. Am nächsten Tag hakte ich im Kindergarten nach, weil ich glaubte, beim Aufschreiben wäre ein Fehler passiert. Auch der zweite Versuch scheiterte. Da hatte ich was gelernt: Net ärgere, bloß wondere.