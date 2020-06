In eigener Sache : Kerstin Münstermann wird neue Leiterin der Parlamentsredaktion

Berlin Die Rheinische Post stellt ihre Parlamentsredaktion in Berlin neu auf. Die Leitung übernimmt zum 1. Oktober Kerstin Münstermann (46), die von der Funke Mediengruppe kommt. Jan Drebes (36) wird zum Jahreswechsel stellvertretender Leiter.

„Mit Kerstin Münstermann und Jan Drebes haben wir die Idealbesetzung für die Leitung unserer strategisch wichtigen Parlamentsredaktion in Berlin gefunden. Dieses neue Führungsduo und unser gesamtes starkes Team in der Hauptstadt werden die besondere journalistische Qualität der bundespolitischen Berichterstattung in Zukunft weiterentwickeln. Eva Quadbeck möchte ich schon jetzt für die mehr als zwei Jahrzehnte in unserem Hause und ihr Engagement danken; auch Kristina Dunz gebührt unser Dank“, sagt Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe.