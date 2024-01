Studie zu den aktuellen Demos Aufbruch der Mitte

Die Forscher von Rheingold haben auch mit Menschen über die Demos gesprochen, die aus konservativen Milieus und dem AfD-Spektrum stammen. Dabei zeichnen sich drei Haltungstypen ab: Konservative oder lose Sympathisanten der AfD sind durch die Enthüllungen zu den radikalen Ideen beim Treffen in Potsdam ins Grübeln gekommen. Die dort artikulierten Tabubrüche schrecken ab. Menschen, die mit der AfD sympathisieren, weil sie mit der aktuellen Regierung unzufrieden sind, aber kein rechtes Gedankengut verfolgen, gehen in der Befragung auf Distanz zu der Partei. Sie wollen weiter zur Mehrheit der Gesellschaft gehören und nehmen radikale Tendenzen in der AfD stärker wahr. Protestwähler dagegen, die sich bereits als gesicherte Anhänger der AfD verstehen, fühlen sich durch die aktuellen Demos in die Ecke gedrängt. Sie verschanzen sich hinter Positionen ihrer neuen AfD-Heimat und scheinen den Rückweg in den Konsens mit einer breiten Mehrheit als verbaut zu erleben. Der dritte Typus, nämlich gefestigt rechte Anhänger der AfD, artikulieren dagegen Verschwörungstheorien, um die Demos selbst in Zweifel zu ziehen. Sie halten etwa die Teilnahmezahlen für übertrieben, die Berichterstattung für gefälscht oder sehen dahinter linksradikale Kräfte am Werk.