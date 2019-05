Youtuber Rezo meldet sich bei Twitter : „Es gibt wirklich Menschen, die Sachen machen, weil sie dahinter stehen“

Aachen Sein Video über die CDU hat für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt meldet sich der Youtuber Rezo auf Twitter zu Wort und erklärt, warum er Einladungen zu Debatten derzeit nicht annimmt. Kramp-Karrenbauers Äußerungen zur „Meinungsmache“ im Netz kommentiert er nicht.

Jo Leute, hab in den letzten Tagen sau viele Fragen bekommen und dachte, dass ich die aus meiner Sicht am häufigsten gestellten Themen hier mal kurz ansprechen und beantworten kann (Ein Thread) pic.twitter.com/DrgVsXSQuA

Er empfiehlt den Parteien, Wissenschaftler und Experten zu Rate zu ziehen, um einen Kurswechsel in der Klimapolitik zu begründen. Er selbst könne keine qualifizierten Antworten geben. Rezo schreibt weiter, die SPD habe sich in ihrem Antwort-Video von Juso-Chef Kevin Kühnert, Tiemo Wölken und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für einen Kurswechsel in der Klimapolitik ausgesprochen. „Daher ist dort eine gute Basis für so ein Gespräch vorhanden, bei dem ich (...) auch gern mitmachen kann.“ An CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt er die Frage, ob sie einen Kurswechsel für notwenig halten oder nicht. Erst wenn sich die CDU deutlich zu einer Notwendigkeit bekenne, mache ein Gespräch Sinn.