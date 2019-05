Debatte um „Meinungsmache“ : Merkel stellt sich hinter Kramp-Karrenbauer

Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Brüssel. Foto: AP/Markus Schreiber

Brüssel/Berlin Nach der Kritik an Annegret Kramp Karrenbauers Youtube-Äußerungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Parteichefin verteidigt. Jeder in der CDU setze sich für Meinungsfreiheit ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich demonstrativ hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Medienberichte, wonach sie von Kramp-Karrenbauer als mögliche Nachfolgerin Abstand nehme, seien "Unsinn", sagte Merkel am Dienstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Eine US-Nachrichtenagentur und andere Medien hatten nach der Debatte um das kritische Youtube-Video berichtet, dass Angela Merkel ihre Nachfolgerin nicht für kanzlertauglich halte.

Kramp-Karrenbauer steht in der Kritik, seit sie am Montag aus Verärgerung über einen CDU-kritischen Wahlaufruf von YouTubern die Frage gestellt hatte, ob solche "klare Meinungsmache vor der Wahl" reguliert werden müsse. Es stelle sich die Frage: "Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?"