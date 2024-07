Prozess um Prinz Reuß Berichte über Politikerliste und Waffenfunde

Am Nachmittag sollte zudem noch die Durchsuchung beim Angeklagten Hans-Joachim H. thematisiert werden. Bis zum Urteil gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung. Der Prozess geht anschließend in eine Sommerpause und wird am 13. August fortgesetzt. Mit zwei weiteren Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten.