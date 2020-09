Ärzte und Patienten : Viele verzichten auf Antibiotika

Berlin Es ist ein tückischer Trend: Immer mehr Bakterien werden resistent gegen Antibiotika, machen die Krankheitsbekämpfung schwieriger. Auch weil sie oft unnötig verschrieben werden. Eine Aufklärungskampagne im Rheinland zeigt nun Wirkung.

Die rund 2500 teilnehmenden Ärzte senkten den Anteil von Antibiotika-Verordnungen von 26 auf 20 Prozent, in Einzelfällen sogar auf die Hälfte. Im Rheinland (Bezirk Nordrhein) ging der Anteil von 27 auf 21 Prozent zurück, in Westfalen-Lippe von 30 auf 22 Prozent.

Wie sehr Antibiotika immer noch als Allheilmittel angesehen werden, machte auch die Corona-Krise deutlich. Dabei können Viren gar nicht mit ihnen bekämpft werden. Und doch sei es, so der Rostocker Universitätsmediziner Attila Altiner, in den Hochphasen der Pandemie zu einem „irrationalen Anstieg von Antibiotikaverordnungen“ gekommen. Nach seinen Erkenntnissen betraf das keine Ärzte in Deutschland. Vermutlich hätten sich die Kollegen in Italien in ihrer Verzweiflung im Kampf gegen Covid-19 an jeden nur denkbaren Strohhalm klammern wollen.