Gesetzliche Rente für Abgeordnete Wie Sahra Wagenknecht Vorurteile schürt

Mit ihrem Vorschlag zielt Wagenknecht auch auf die Beamten ab. Sie genießen das „Privileg“, im Alter vom Staat versorgt zu werden. Dafür müssen sie bestimmte Dienstzeiten nachweisen. Und wenn sie früher in Pension wollen, müssen sie einen Versorgungsabschlag hinnehmen. Vom Prinzip her stehen Beamte in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat, der als Gegenleistung für die Dienste den Lebensunterhalt großzügig sicherstellt. Das gilt auch für die Versorgung im Alter und die Gesundheit. Deswegen gibt es hier ein eigenes System.