Fragen und Antworten Wie die Ampel gute Renten dauerhaft sichern will

Nein, es geht nur um Geld des Staates. Die Regierung will in diesem Jahr zunächst zwölf Milliarden Euro aus Darlehen auf dem Kapitalmarkt anlegen. Das Geld kann aufgenommen werden, ohne dass es auf die Schuldenbremse angerechnet wird. Künftig sollen die Zuführungen jährlich um drei Prozent anwachsen. Außerdem sollen bis 2028 noch Vermögenswerte des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro an das Generationenkapital übertragen werden. Dazu werden Bundesbeteiligungen verwendet, „die nicht im öffentlichen Interesse liegen“, sagte Lindner. Insgesamt sollen bis Mitte der 2030-er Jahre 200 Milliarden Euro zusammenkommen. Nicht geplant ist, dass Rentenbeiträge in Aktienfonds fließen.