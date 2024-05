Fragen und Antworten Was das Rentenpaket für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet

Kern des Gesetzentwurfs ist die Verstetigung des so genannten Rentenniveaus bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens. Bislang gilt dies nur für alle, die bis Ende 2025 in Rente gehen. Die Regierung will dieses Rentenniveau nun aber auch allen versprechen, die bis 2039 in den Ruhestand wechseln – dies sind die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation. Das Rentenniveau sagt nichts über die individuelle Rentenhöhe aus. Es ist jedoch eine wichtige Richtgröße, wenn es um die künftigen Rentenerhöhungen geht, die dadurch besser ausfallen werden. Das Rentenniveau beschreibt den Anteil einer Standardrente nach 45 Versicherungsjahren am Durchschnittseinkommen. Ohne das Rentenpaket würde es bis 2040 wegen des Nachhaltigkeitsfaktors in der Rentenformel auf gut 45 Prozent sinken. „Wir wollen als Bundesregierung, dass weiterhin die Renten den Löhnen folgen“, sagte Heil nach dem Kabinettsbeschluss.