Rentenpaket II Unfair gegenüber jüngeren Generationen

Die Bundesregierung verspricht mit dem Rentenpaket II auch allen künftigen Rentnerinnen und Rentnern nach 2025 ein Rentenniveau von 48 Prozent des Durchschnittseinkommens. Einfach so, ohne nachvollziehbares Finanzierungskonzept. Was für die Babyboomer-Jahrgänge, die in den kommenden Jahren in großen Scharen in Rente gehen, gerecht und fair ist, ist für die jüngeren Generationen ungerecht und unfair. Denn sie werden diese Garantie auch noch in der Phase des beschleunigten demografischen Wandels als Beitrags- und Steuerzahler finanzieren müssen.