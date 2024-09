Gesetzentwurf kommt in den Bundestag SPD muss mit Widerstand gegen Rentenpaket II rechnen

Das Rentenpaket besteht aus zwei Teilen: Zum einen soll das so genannte Rentenniveau – die prozentuale Höhe einer Durchschnittsrente nach 45 Versicherungsjahren im Verhältnis zum Durchschnittslohn – auch für alle, die in den Jahren zwischen 2026 und 2039 in Rente gehen werden, bei 48 Prozent festgeschrieben werden. Dadurch steigen die Rentenbeitragssätze schneller als bislang erwartet. Zum anderen gründet der Bund ein so genanntes Generationenkapital. Zunächst werden zwölf Milliarden Euro, die sich der Bund leiht, in Aktien angelegt. Jährlich soll das Kapital um weitere zehn Milliarden Euro anwachsen. Die Renditen des Kapitals sollen ab 2036 in die Rentenversicherung fließen. Erwartet wird, dass der Beitragsanstieg so um jährlich bis zu 0,4 Prozentpunkte gedämpft wird.