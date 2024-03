Alles zum Rentenpaket II Wie die Ampel gute Renten dauerhaft sichern will

Was würde ohne das Rentenpaket passieren? Ohne das neue Gesetz würde das Rentenniveau laut Arbeitsminister Heil 2040 auf 44,9 Prozent „abrutschen“. Denn Millionen Babyboomer der Jahrgänge 1958 bis 1968 wechseln bald in den Ruhestand. Sie werden damit von Beitragszahlern zu Rentnern. Die Garantie des Rentenniveaus von 48 Prozent auch für die Babyboomer geht zu Lasten der jüngeren Beitragszahler: Ihre Beitragssätze sollen laut Gesetzentwurf ab 2035 auf 22,3 Prozent steigen. Um einen noch höheren Beitragsanstieg abzufedern, soll ein Generationenkapital aufgebaut werden, das Geld am Kapitalmarkt anlegt. Ab Mitte der 2030-er Jahre könnten so jährlich im Schnitt zehn Milliarden Euro zusätzlich an die Rentenversicherung fließen, sagte Finanzminister Lindner.