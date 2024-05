Kabinettsbeschluss zur Rente FDP will Nachbesserungen beim Rentenpaket durchsetzen

Der zweite Teil des Rentenpakets sieht den Aufbau eines so genannten Generationenkapitals vor. Dabei wird Geld des Bundes, das er am Kapitalmarkt aufnimmt, in Wertpapieren angelegt. Die Rendite soll ab 2036 helfen, die Renten zu finanzieren. Das Generationenkapital startet in diesem Jahr mit zwölf Milliarden Euro und soll bis Mitte der 2030-er auf über 200 Milliarden Euro wachsen. Den Einstieg in die kapitalgedeckte Finanzierung hatte die FDP durchgesetzt. Im Gegenzug hatte sie im Koalitionsvertrag der SPD-Forderung nach der Verstetigung des Rentenniveaus zugestimmt.