Beschluss in diesem Jahr steht infrage Ampelkoalition streitet seit einem Jahr über Rentenpaket

Um den Beitragssatzanstieg zur Rentenversicherung in Zukunft nennenswert zu dämpfen, müsste das Generationenkapital auf eine dreistellige Milliardensumme wachsen. Lindner will daher in 20 weiteren Jahresschritten jeweils zehn Milliarden Euro in den Fonds pumpen. Das aber war im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Die SPD würde da mitmachen, die Grünen bisher aber nicht. „Es ist im Koalitionsvertrag nicht verabredet, dass in 20 Jahresschritten zehn Milliarden Euro hineinfließen, wie es Bundesfinanzminister Lindner plant. Einen solch weitreichenden Schritt müssten wir Grüne sehr genau prüfen“, sagte Grünen-Politiker Kurth.