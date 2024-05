Kanzler will Einigung bis Juli Ampel-Streit über Haushalt und Rente

In der Koalition geht der Streit über den Bundeshaushalt und mögliche Kürzungen bei der Rente weiter. Während die FDP auf Einsparungen in der Sozial- und Rentenpolitik setzt, lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Einschnitte für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland strikt ab. „Auf deren Kosten sollte das nicht gehen“, bekräftigte Scholz am Samstag bei einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Potsdam. Scholz lehnte dabei auch den Vorschlag eines höheren Renteneintrittsalters ab und nannte diesen „absurd“. Das sei „nicht der richtige Weg, um einen Haushalt zu sanieren“, sagte Scholz. „Das würde auch gar nichts bringen.“ Kritik an den Sparplänen der Liberalen kam auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. „Die FDP hat kein Herz für Leute, die sich lange Jahre krumm gearbeitet haben“, kritisierte etwa DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.