Langfristige Absicherung der Rente : Rentenkommission lässt viele Fragen offen

Berlin Der Expertenrat empfiehlt keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters. Darüber solle ein weiteres Gremium im Jahr 2026 erneut befinden. Das Rentenniveau soll sich ab 2025 zwischen 44 und 49 Prozent des Lohns bewegen.

Dem im Mai 2018 von Heil eingesetzten Gremium gehörten je zwei Vertreter von CDU und SPD an, ein Vertreter von CSU, Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie drei Wissenschaftler. Kernproblem der Rentenversicherung ist es, dass sich das Verhältnis der Rentner zu den Beitragszahlern in den kommenden Jahren stark zulasten der jüngeren Generationen verschieben wird. Die fortschreitende Alterung werde „zu einem erheblichen Finanzierungsbedarf für die gesetzliche Rentenversicherung ab 2025“ führen, hält die Kommission fest. „Für die nächsten Jahre muss deshalb das Finanzierungsgefüge neu justiert werden.“ Gefordert sei eine „ausgewogene finanzielle Beteiligung“ von Beitragszahlern, Steuerzahlern und Rentnern. Wie sie das organisieren will, ließ die Kommission allerdings weitgehend offen.

Rentenniveau Das Verhältnis der Durchschnittsrente nach 45 Beitragsjahren zum Durchschnittslohn soll sich nach 2025 in einem Korridor zwischen 44 und 49 Prozent bewegen, so die Kommission. Für die SPD und die Gewerkschaften ist das inakzeptabel: Sie fordern, das heutige Niveau von 48 Prozent dauerhaft als Untergrenze festzuschreiben. Union und Arbeitgeber dagegen plädieren für ein geringeres Niveau.

Rentenalter Die Kommission empfiehlt keine weitere Anhebung des Rentenalters über 67 Jahre hinaus. Ein neu zu schaffender Alterssicherungsbeirat solle im Jahr 2026 aufs Neue einschätzen, „ob und in welcher Weise die Anhebung der Altersgrenzen erforderlich und vertretbar ist“. Das tatsächliche Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 64 Jahren. Es steigt bis 2031 schrittweise bis 67 an. In einem Minderheitsvotum spricht sich Rentenexperte und Kommissionsmitglied Axel Börsch-Supan dafür aus, das Rentenalter auch nach 2031 weiter anzuheben. Die zunehmende Lebenserwartung solle im Verhältnis zwei zu eins auf längeres Arbeit und Freizeit aufgeteilt werden. Die Jungen Unternehmer forderten, das Prinzip der Generationengerechtigkeit in das Grundgesetz aufzunehmen, um jüngere Generationen vor erheblichen Mehrbelastungen zu schützen.