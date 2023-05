Diskussion um die Rente Rente mit 72? Die Debatte ist es wert

Ein hehres Versprechen, das sich rächen könnte. Bereits jetzt macht die Rentenkasse rund ein Viertel des Bundeshaushaltes aus. Das Renteneintrittsalter, das Rentenniveau und die Beitragssätze stabil zu halten, ist die Quadratur des Kreises. Auch der häufige Verweis auf die Zuwanderung ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Laut den Wirtschaftsweisen müssten rund 1,5 Millionen Menschen jährlich zuwandern, die hierzulande arbeiten. Was bleibt? Selbständige mit in das System einbeziehen? Die CDU will neben der gesetzlichen Rentenversicherung eine verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle einführen. Das ist auch das Modell, das die FDP favorisiert. Allerdings gibt es hier keinerlei Garantie, dass sich das am Ende wirklich so auszahlt wie erhofft. Beiträge erhöhen? Das dürfte ebenso unpopulär sein wie die Aussicht, länger zu arbeiten. Zumal die Politik in den letzten Jahren mit der Rente mit 63 eher andere Anreize gesetzt hat.