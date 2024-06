Neue Daten der Rentenversicherung Mehr Arbeitnehmer gingen 2023 mit 63 in Rente

Die vorgezogene, abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird weiter stark in Anspruch genommen: Die Zahl derer, die die sogenannte „Rente mit 63“ genutzt haben, lag im vergangenen Jahr bei 279.000. Im Vorjahr 2022 hatte sie noch bei 262.000 Versicherten gelegen – ein Anstieg um 17.000. Das geht aus aktuellen, noch unveröffentlichten Daten der Deutschen Rentenversicherung anlässlich der Bundesvertreterversammlung am 11. Juni hervor. Demnach nahm auch die Zahl älterer Arbeitnehmer weiter zu, die für einen vorzeitigen Rentenbeginn Abschläge in Kauf nahmen. 2023 gingen 243.862 Menschen vorzeitig mit Abschlägen in Rente, im Jahr zuvor waren es mit 223.580 noch rund 20.000 weniger.