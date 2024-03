Rentenkurs der Regierung Habeck will Anreize für längeres Arbeiten

In der Koalition gibt es unterschiedliche Ansichten zur Lebensarbeitszeit. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte zuletzt bei der Vorstellung des Rentenpakets der Regierung am Dienstag betont: „Es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters.“ Lindner sagte mit Blick auf den demografischen Wandel: „Die Finanzierung der Rente ist und bleibt eine Daueraufgabe.“ Die Lebensarbeitszeit, so der FDP-Chef, müsse verlängert werden, „aber das soll hier und heute nicht diskutiert und entschieden werden“. Auch der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo, Clemens Fuest, hatte eine längere Lebensarbeitszeit gefordert, orientiert am Anstieg der Lebenserwartung. Deutschlands Arbeitgeber dringen bereits seit langem auf so einen Schritt.