Kostenexplosion Stark steigende Beiträge – so wird der Sozialstaat zum Standortrisiko

Stichwort Kranken- und Pflegeversicherung. Alte und neue Regierung haben in und nach der Corona-Pandemie Leistungsausweitungen beschlossen, die den ohnehin systemimmanenten Beitragsdruck noch steigern. Experten sagen einen Beitragssprung um drei Punkte auf 19,3 Prozent in zehn Jahren allein in der Krankenversicherung voraus. In der Pflegekasse droht bis 2030 ein Beitragsanstieg um 0,7 Punkte – und dabei ist die weitere Vervielfachung der Pflegefälle aus der Babyboomer-Generation noch nicht berücksichtigt. Hatte schon sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) mit Milliarden um sich geworfen, so spielt die Beitragssatzentwicklung auch für den aktuellen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine untergeordnete Rolle.