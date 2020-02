„Billige Strategie“ : Merz hält längere Lebensarbeitszeit für notwendig - SPD übt Kritik

Berlin Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich angesichts der demografischen Entwicklung für eine längere Lebensarbeitszeit ausgesprochen. Von der SPD wurde er für diese Aussage umgehend scharf kritisiert.

SPD-Fraktionsvize Mast sagte der Nachrichtenagentur AFP, Merz verfolge eine „billige Strategie: Ich will Parteivorsitzender werden und schieße gegen alles, was wir in der großen Koalition gemacht haben“. Sie fügte hinzu: „Rente geht zu viele Menschen an, als dass sie so nebenbei verfrühstückt werden kann.“ Unter Anspielung auf den von Merz einst erarbeiteten Plan für ein radikal vereinfachtes Steuerkonzept sagte Mast: „Da braucht es mehr als zwei Aufzählungstriche, Herr Merz - da braucht es ein Konzept."