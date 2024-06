Top-Ökonom: Paket verhöhnt junge Generation FDP-Abgeordnete wollen Rentenpaket blockieren

Der Kieler Top-Ökonom Moritz Schularick forderte die Bundesregierung auf, das umstrittene Rentenpaket gleich ganz aufzugeben. „Das Rentenpaket verhöhnt die junge Generation, die dafür sorgen soll, dass die Älteren noch einmal für zwei oder drei Wahlperioden ein gutes Rentenniveau haben“, sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. „Wir haben in Deutschland außer Köpfen keine natürlichen Rohstoffe, die uns reich machen. Die müssen wir hegen und pflegen. Wir behandeln unsere junge Generation aber denkbar schlecht: Kitas, Schulen und Unis funktionieren nicht, wie sie sollen, wir geben den Jungen keine Wohnungen und wir machen eine Politik vor allem für die Rentner“, kritisierte der 49-Jährige. „Dass wir bei der in der Vergangenheit stark gestiegenen Lebenserwartung in einem umlagefinanzierten Rentensystem länger werden arbeiten müssen, ist evident. Das Rentenalter muss an die Lebenserwartung gekoppelt werden, keine Frage“, so Schularick.