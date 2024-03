Neuer Ampelstreit um die Rente FDP stellt sich gegen das Rentenpaket

Mit dem Rentenpaket will die Ampelkoalition das Rentenniveau – den Anteil der Durchschnittsrente nach 45 Versicherungsjahren am Durchschnittslohn – bis 2039 bei 48 Prozent festschreiben. Bisher gilt dies nur für Rentner bis 2025. Für den Rentenbeitragssatz soll es anders als bisher keine neue Haltelinie geben. Er dürfte laut Gesetzentwurf von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) auch wegen der Garantie des Rentenniveaus in den kommenden Jahren von derzeit 18,6 bis auf 22,3 Prozent steigen. Im Entwurf enthalten ist auch das so genannte Generationenkapital: Eine Stiftung soll staatliches Geld am Kapitalmarkt anlegen. Die Renditen daraus sollen ab Mitte der 2030-er Jahre helfen, die Rente zu finanzieren, allerdings dürfte der Beitrag gering ausfallen.