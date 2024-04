Bundesfinanzminister für Rentenpaket III Lindner fordert höheres Rentenalter und mehr Arbeitsanreize für Senioren

Im Rentenpaket enthalten ist auch das von der FDP geforderte so genannte Generationenkapital: Eine Stiftung soll Geld am Kapitalmarkt anlegen, das sich der Bund zu diesem Zweck leiht. Das Startkapital in diesem Jahr beträgt zwölf Milliarden Euro. Danach soll die Höhe der Einzahlungen jährlich um drei Prozent ansteigen. Lindner schwebt ein Anlagebetrag von über 200 Milliarden Euro in den 2030-er Jahren vor. Die Renditen daraus sollen ab Mitte der 2030-er Jahre helfen, die gesetzliche Rente zu finanzieren.