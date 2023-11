Bericht blickt auf die Situation in 41 Ländern Bundesbeauftragter beklagt Verletzung von Religionsfreiheit

Die Verbrechen an den Jesiden im Irak, an den Uiguren in China und den Rohingya in Myanmar führten vor Augen, „wie Menschen und Gruppen auch wegen ihres Glaubens und ihrer Weltanschauung in ihren Menschenrechten verletzt werden“, heißt es in Schwabes Bericht. Systematische Verfolgung, Angriffe, Vertreibungen, massenhafte Vergewaltigungen, Versklavungen, Internierungen und Morde beträfen auch Schiiten in Afghanistan, Christen in Pakistan, Bahai im Iran und in Teilen des Jemen sowie auch Konvertiten und Atheisten in mehrheitlich muslimischen Ländern.