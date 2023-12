Kirchenmitglieder Ehrenamt: Religiöse Menschen engagieren sich überdurchschnittlich

Aufgrund der erwartbaren Kirchenentwicklung, der grundsätzlichen Schwierigkeit, Ehrenamtliche zu finden und ihrer wichtigen Funktion in der Gesellschaft brauche es größere Anstrengungen anderer – auch nicht religiöser– Akteure, Ehrenamt zu ermöglichen, sagt Hollstein. Schulen könnten beispielsweise ehrenamtliches Engagement in ihre Curricula einbauen, so dass Schülerinnen und Schüler in kleinen ehrenamtlichen Projekten Erfahrungen sammeln. Und auch Arbeitgeber sollten mehr als bisher darüber nachdenken, Angestellten Arbeitszeit für Ehrenämter zur Verfügung zu stellen, so wie das in anderen Ländern bereits üblich ist (Corporate Volunteering). Ähnlich äußerte sich vor wenigen Tagen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Es brauche neue Wege, Engagement zu arrangieren. „Es gibt so etwas wie eine demokratische Muskulatur, die regelmäßig trainiert werden muss, weil sie sonst schlaff wird und verkümmert", so das Staatsoberhaupt. Ob die Kirchen als zentrale Trainingspartner erhalten bleiben, wird sich zeigen.