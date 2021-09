Mehr Tiere : Rekordeinnahmen aus Hundesteuer im Corona-Jahr 2020

Wiesbaden In vielen deutschen Haushalten gab es im Corona-Jahr 2020 tierischen Zuwachs. Das macht sich auch in den öffentlichen Kassen bemerkbar, denn die Hundesteuereinnahmen sind damit gestiegen.

Zwischen Lockdown und geplatzten Urlaubsträumen haben offenbar viele Menschen in Deutschland im Jahr 2020 ihren langgehegten Wunsch nach einem Vierbeiner in die Tat umgesetzt: Im ersten Pandemiejahr wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer erzielt. Die öffentlichen Kassen nahmen im Jahr 2020 rund 380 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein. Für die Städte und Gemeinden bedeutete dies nach Angaben der Behörde am Dienstag ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen aus der Hundesteuer auf 370 Millionen Euro.