Neue Rekordwerte für Rüstungsausfuhren Kirchen kritisieren geplantes Kontrollgesetz von Rüstungsexporten

„Die vorliegenden Eckpunkte des zukünftigen Gesetzes geben Anlass zur Hoffnung, allerdings auch Grund zur Sorge und Kritik“, sagte Karl Jüsten, Prälat und katholischer Vorsitzender der GKKE. So fehlen laut den Kirchen Kontrollmechanismen für Auslagerung der Produktion oder Anteilserwerb an ausländischen Unternehmen und das Verbandsklagerecht. Letzteres ermöglicht, geplante Rüstungsexporte gerichtlich überprüfen zu lassen. Bislang gibt es hier jedoch Widerstand vonseiten der Bundesregierung und der Industrie. „Ein Rüstungsexportkontrollgesetz ohne ein Verbandsklagerecht bleibt in seiner restriktiven Wirkung zahnlos“, so Jüsten.