Kabinett reist nach Polen Einmal nach Warschau und zurück in die Krise

Das wieder vom rechten Rand in die politische Mitte gerückte Polen von Regierungschef Donald Tusk wird für Deutschland künftig ein noch bedeutenderer Partner. Insbesondere in Sicherheitsfragen mit Blick auf russische Bedrohungen. Und auch, weil nach dem ersten Durchgang der Parlamentswahl in Frankreich und dem Rechtsruck unklar ist, wie stabil das sogenannte Weimarer Dreieck der drei Nationen künftig noch sein kann, wenn es beispielsweise um die Unterstützung der Ukraine geht. Zweifelsohne sind die Gespräche zwischen der Bundesregierung und dem Kabinett von Tusk wichtig, sie sollen Europa etwa durch mehr militärische Kooperation sicherer machen. So betonen beide Regierungschefs, dass sie noch mehr als bislang schon zusammenarbeiten wollen, um die Nato-Ostflanke zu sichern und auch illegale Migration über Polens Grenze in den Griff zu kriegen. „Die globalen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam angehen, die Sicherheit Europas nur gemeinsam verteidigen“, sagt Scholz bei einer Pressekonferenz mit Tusk. Deutschland und Polen seien bereits „gute Nachbarn, enge Partner und verlässliche Freunde“, so Scholz. Ein 40-seitiger Aktionsplan soll das noch vertiefen. Scholz sichert zudem Schritte für die weitere Aussöhnung nach den NS-Verbrechen in Polen zu, lässt aber Details offen. Tusk sagt, er sehe in Deutschland eine führende Kraft „für Europas gemeinsame Sicherheit, Polen eingeschlossen“.