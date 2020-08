Nach Demonstration in Berlin : Schäuble nennt Eskalation am Reichstag "verabscheuungswürdig"

Schäuble nennt Eskalation am Reichstag "verabscheuungswürdig"

Nach Demonstration in Berlin

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Vorgänge am Reichstag kommentiert. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Hamburg Der Bundestagspräsident hat den rechtsextremen Protest am Reichstag heftig kritisiert. Jeder Demo-Teilnehmer müsse sich fragen, "mit wem er da mitlaufe". Die SPD will über eine Sicherheitszone vor dem Gebäude sprechen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die rechtsextreme Eskalation vor dem Berliner Reichstagsgebäude am Rande der Corona-Proteste als "verabscheuungswürdig" bezeichnet. Jeder müsse sich "über die symbolische Wirkung des Reichstages bewusst sein", sagte Schäuble am Abend den ARD-Tagesthemen. "Ich finde es verabscheuungswürdig, was da geschehen ist."